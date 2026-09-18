Oroszok által Ukrajnában elkövetett kínzásokat dokumentált az ENSZ

A szexuális erőszak és a kínzás széles körben elterjedt eseteit dokumentálta az ENSZ Ukrajnában; a vizsgált esetek 89 százalékáért a megszálló orosz hatóságok emberei, köztük katonák, börtönőrök és rendőrök felelősek – közölte pénteken a világszervezet Emberi Jogi Hivatala (OHCHR).

Az orosz erők által elkövetett bűncselekmények legfiatalabb áldozata egy 4 éves kislány, a legidősebb pedig egy 82 éves nő volt – közölte Danielle Bell, az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának vezetője.

Az ENSZ hivatala többek között olyan visszaéléseket dokumentált, mint a börtönkulccsal vagy ásónyéllel elkövetett nemi erőszak, a csoportos nemi erőszak, a nemi szervek megcsonkítása vagy bántalmazása, az áramütés.

A megfigyelők a teljes körű orosz invázió kezdete óta eltelt négy és félév alatt 1004 esetet dokumentáltak, de a potenciális áldozatoknak csak töredékével tudtak beszélni – emelte ki Bell.

Forrás: MTI

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