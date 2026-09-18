Hárman sérültek meg egy közlekedési balesetben Kárpátalján

Közúti baleset történt a Munkácsi járásban (korábbi Szolyvai járás) szeptember 18-án, amelyben két személygépkocsi ütközött össze. A baleset következtében három nő sérült meg.

A helyszínre a 1100-as számú sürgősségi mentőegység érkezett. A balesetben egy 43, egy 37 és egy 38 éves nő sebesült meg.

Mindhárom sérültet kórházba szállították.

A helyszínen a rendőrség munkatársai is dolgoztak.

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