Az ELTE tiszteletbeli díszdoktora lett Krasznahorkai László író

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót.

Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére – mondta Darázs Lénárd rektor, az ELTE díszdoktoravató ünnepi közgyűlésén.

Hozzátette: az alkotót az ELTE Bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Doctor Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda.

Krasznahorkai László alkotásaiban az erkölcsi érzékenység, az emberi lét bölcseleti mélységű értelmezése és a megjelenítés kivételes esztétikai ereje olyan egységet alkot, amely életművét nagy hatásúvá és korszakos jelentőségűvé teszi – méltatta az írót Bartus Dávid, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja.

MTI

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