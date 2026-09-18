Egy 34 éves férfi holttestét találták meg a Rahói járásban
Egy 34 éves férfi holttestét találták meg szeptember 17-én este egy erdős területen, a rahói járási Kőrösmezőn.
A holttestre a Bukovina nevű erdőrészben találtak rá. A bejelentés 18 óra 34 perckor érkezett a mentőszolgálathoz.
A holttestet átadták a rahói igazságügyi orvosszakértői részleg munkatársainak.
A férfi halálának körülményeit vizsgálják.
A nyitókép illusztráció
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