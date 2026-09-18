Marcsák Gergely: Amit megtalálok
Amit kiások, nem a múlt darabja,
hanem testet öltött folyamatos jelen,
a bárgyúság vagy elsuvasztás rabja,
míg egy posztmodern gesztussal meglelem.
Potenciális mű egy érmealbum
(s az elektrolízis performansz lehet).
Intercorpusok közti intervallum,
áthallások közti hasznos átmenet.
A katarzis tárgyát ne sajnálják tőlem:
csillanó rögöt, reményt ásóm hegyén.
És azoktól sem, kikkel egy cipőben
járok erdőt, mezőt, s tépi bőröm ágbog.
Nem mondom, hogy amit megtalálok – enyém.
De az az enyém, amit megtalálok.
Nyitókép: Marcsák Gergely szerzői oldala
Forrás: Együtt folyóirat 2026/3
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