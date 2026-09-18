Marcsák Gergely: Amit megtalálok

Amit kiások, nem a múlt darabja,

hanem testet öltött folyamatos jelen,

a bárgyúság vagy elsuvasztás rabja,

míg egy posztmodern gesztussal meglelem.



Potenciális mű egy érmealbum

(s az elektrolízis performansz lehet).

Intercorpusok közti intervallum,

áthallások közti hasznos átmenet.



A katarzis tárgyát ne sajnálják tőlem:

csillanó rögöt, reményt ásóm hegyén.

És azoktól sem, kikkel egy cipőben



járok erdőt, mezőt, s tépi bőröm ágbog.

Nem mondom, hogy amit megtalálok – enyém.

De az az enyém, amit megtalálok.

Nyitókép: Marcsák Gergely szerzői oldala

Forrás: Együtt folyóirat 2026/3

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