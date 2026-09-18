110 éve született Simándy József

Schulder József, 1916. szeptember 18-án született Kistarcsán. Ez így önmagában keveseknek mond valamit, azonban ha a Schulder nevet kicseréljük Simándyra, akkor rögtön Magyarország egyik leghíresebb tenorjára gondolunk. Hangja és alakja elválaszthatatlanul forrt össze nemzedékek tudatában Erkel Ferenc Bánk bán című operájának címszerepével.

Nyolcvanegy éve alatt átélt két világháborút, egy forradalmat, néhány rendszerváltást, s mindeközben megmaradt egyszerű és természetes embernek. Az I. világháború alatt született, a tanácsköztársaság alatt még nem eszmélt, iskolába a Bethlen-kormány idejében járt. Szakmáját, majd hivatását a háborús évek alatt kezdte gyakorolni. Karrierje az úgynevezett „felszabadulás” után indult és az 50-es években élte első virágkorát.

Szülei kiskorában elváltak, édesanyja egyedül nevelte őt és két testvérét. A Schulder család szerény anyagi körülményei miatt József az elemi iskola, majd a polgári iskola elvégzése után autószerelő inas lett Budapesten a Kerepesi úti Szürke Taxi Vállalatnál. A sikeres vizsga után ugyanitt dolgozott autószerelőként 1939 őszéig.

Itt énekelt először és munkatársai biztatására kezdett el magántanulóként éneklést tanulni.

Possert Emília, a bécsi operaház dívája ingyen tanította a tehetséges, szegény fiút, aki közben többször is jelentkezett operaházi próbaéneklésre. A hajdani Városi (ma Erkel) Színház szerződtette „kardalos segédszínésznek”. Egy évvel később az Operaház kórusába került. A Zeneakadémián egyből a második évfolyamra vették fel 1943-ban, és 1945-ben végzett Székelyhidy Ferenc tanítványaként.

Az évadzáróról így írt a Szabadság c. lap, 1945. július 31-én:

„A Zeneművészeti Főiskola operai tanszaka növendékeinek évadzáró vizsgáján a nagyszámú közreműködő között Pavlánszky Edina és Gábor Alice hanganyaga nyerte meg leginkább a hallgatóság tetszését. Somogyváry Lajos és Simándy József, két fiatal tenorista, orgánumának fejlődésében bízni lehet.”

A háború után politikai okra hivatkozva nem igazolták (megbízhatatlanság). Ezért nem kapott állást énekesként. A Magyar Állami Operaház művészbejárójánál találkozott Vaszi Viktor karmesterrel, aki meghívta Szegedre, a Szegedi Nemzeti Színházhoz. Ott éppen akkor szervezte az opera tagozatot – írta a Simándy József Zeneművészeti Alapítvány.

Szegeden debütál Simándy József

A fiatal énekes albérletébe küldönc érkezett, hogy megbetegedett a műsoron lévő Carmen (Bizet) előadás tenorja, és be kellene ugrani Don José szerepébe. 1946. március 12-én debütált első önálló szerepében.

Két nappal később a Délmagyarország így számolt be az esti előadásról:



„Az együttes összetétele ezalkalommal megváltozott amennyiben már az első előadáson is indiszponáltsággal küzdő Garai Ernő lemondta a szereplést. Helyette Simándy József énekelt Don Josét. A fiatal tenorista, akinek magánszerepben ez volt az első fellépése, kitünően megállja helyét a nehéz ének- és játékpartiban. Simándy tenorja mind hősi, mind lírai változatában szépen cseng és némi nazalitástól eltekintve ideális orgánumnak mondható.”

1947-ben Tóth Aladár igazgató meghívta a Magyar Állami Operaház operaénekesének, a Carmen Don José szerepére.

„Mindkét Carmen társa Don José szerepében Simándy József volt. Szép, baritonális, de ugyanakkor lírai jellegű tenorja hajlékony és kifejező, énekében, dallamformálásában, frázisrajzában egy sokat ígérő tehetség jeleit látjuk. Tanulnia kell még és ha el nem kapatja ifjú lelkét az első és könnyű siker mámora, sokat várhatunk Simándy Józseftől.”

– írta róla Balassa Imre, a Színház c. lap kritikusa, a lap 1947. február 19-i számában.

Ezután még sok szerepet kapott évtizedeken keresztül. A legtöbben Erkel Ferenc Bánk bánjára emlékeznek, amelyben 156-szor énekelt.

A család

Simándy József Hegedűs Judit volt balettművésszel, az Operaház Balettkarának tagjával 1954-ben házasodott össze. Három gyermekük született. Hajszás művészi pályafutás mellett nevelték Pétert, Juditot és Katalint.

A nyarakat Balatongyörökön töltötték ahol előbb faházat, majd szép, tájba illő családi nyaralót építettek. A városi művészélet után Simándy Józsefnek a balatongyöröki szőlőművelés, borkészítés jelentette a kikapcsolódást. Később a Szegedi Szabadtéri Játékokon való rendszeres szereplés átszervezte a nyarakat és családostól Szegeden tartózkodtak.

Simándy József 1997. március 4-én hunyt el Budapesten. Végső nyughelyre a Farkasréti temetőben lelt.

Forrás: nyugdijasbarat.hu

Nyitókép: ujsagmuzeum.hu

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