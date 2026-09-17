252 elesett katona holttestét kapta vissza Ukrajna

252 elesett ukrán védő holttestét, illetve földi maradványait szállították vissza Ukrajnába – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).

A hazaszállítás az SZBU mellett működő, a hadifoglyok felkutatásának és szabadon bocsátásának koordinációjáért felelős központ, a Koordinációs Törzs, az Ukrán Fegyveres Erők civil-katonai együttműködésért felelős központi igazgatósága, a belügyminisztérium, a nemzeti rendőrség, valamint az állami katasztrófavédelmi szolgálat és más biztonsági és védelmi szervek összehangolt munkájának eredménye.

Az SZBU hangsúlyozta, hogy minden egyes hazaszállítás mögött összetett, több hatóságot érintő munka áll. Ennek célja, hogy az elesett ukrán katonákat visszajuttassák hazájukba, családjaik pedig méltó módon vehessenek végső búcsút szeretteiktől.

A következő időszakban a hatóságok nyomozói az ukrán belügyminisztérium szakértői intézményeivel együttműködve elvégzik a szükséges vizsgálatokat, és megkezdik a hazaszállított földi maradványok azonosítását.

Az SZBU közlése szerint a különböző állami szervek továbbra is folytatják az elesett védők földi maradványainak hazaszállítását.

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