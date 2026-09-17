Gyanús küldemény miatt evakuáltak egy postafiókot Ungváron
Riadalmat okozott egy postai küldemény Ungváron, miután az egyik postafiók munkatársa bejelentette, hogy a csomagban gránátokhoz hasonló tárgyakat észlelt.
A rendőrségre kijevi idő szerint 17:38-kor érkezett segélyhívás a küldemény miatt.
A postahivatal dolgozóit és ügyfeleit evakuálták, a helyszínre érkező rendőrök lezárták a területet és korlátozták a belépést.
A rendőrség tűzszerészei megállapították, hogy a csomagban három oktatási célú gyakorlógránát volt, melyek nem jelentenek veszélyt a környezetükre.
A hatóságok azonosították a küldemény feladóját is, akit kihallgattak a csomagküldés céljával kapcsolatban.
Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →