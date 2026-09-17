Gyanús küldemény miatt evakuáltak egy postafiókot Ungváron

Riadalmat okozott egy postai küldemény Ungváron, miután az egyik postafiók munkatársa bejelentette, hogy a csomagban gránátokhoz hasonló tárgyakat észlelt.

A rendőrségre kijevi idő szerint 17:38-kor érkezett segélyhívás a küldemény miatt.

A postahivatal dolgozóit és ügyfeleit evakuálták, a helyszínre érkező rendőrök lezárták a területet és korlátozták a belépést.

A rendőrség tűzszerészei megállapították, hogy a csomagban három oktatási célú gyakorlógránát volt, melyek nem jelentenek veszélyt a környezetükre.

A hatóságok azonosították a küldemény feladóját is, akit kihallgattak a csomagküldés céljával kapcsolatban.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség

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