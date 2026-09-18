Az FTC a Celtic otthonában is folytatta európai menetelését

A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának nyitófordulójában.

Hiába kezdett jobban a hazai csapat, Liam Scales öngóljával húsz perc után az FTC vezetett. Közvetlenül a szünet előtt ugyan Mika Baur egyenlített, de Kristoffer Zachariassen sarokkal szinte azonnal visszaállította a különbséget. A második félidő a korábbi Celtic-játékos, Daniel Arzani bombagóljával indult, innentől pedig nem volt visszaút a skótok számára.

A magyar kupagyőztes így ebben a szezonban továbbra is veretlen a nemzetközi színtéren, ugyanis kilencedik meccsén hetedik győzelmét aratta két döntetlen mellett.

A Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktoria Plzent fogadja.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

Celtic Glasgow (skót)-Ferencvárosi TC 1-3 (1-2)

Glasgow, Celtic Park, v.: Patrik Kolaric (horvát)

gólszerzők: Baur (44.), illetve Scales (20., öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)

sárga lap: Levi (86.), Osváth (88.)

Celtic Glasgow:

Sinisalo – Donovan (Ralston, 80.), Carter-Vickers, Scales, Tierney – Sörensen (Högh, a szünetben), McGregor, Baur (McCowan, 66.) – Hasszan (Tunekti, 57.), Duran, Forrest (Nygren, 57.)

Ferencvárosi TC:

Varga Á. – Nagy O. (Osváth, a szünetben), Raemaekers, Gomez (Zohore, 81.), Cadu – Nagy Á., Corbu – Yusuf (Levi, 66.), Zachariassen, Arzani (O’Dowda, 66.) – Bagi (Lisztes, 71.)

MTI

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