Az EU újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának

Az Európai Unió pénteken újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának rakéták és drónok beszerzésére – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetését követően.

Közleményében azt írta: Oroszország könyörtelenül támadja Kijevet, és megpróbálja ellehetetleníteni a város lakóinak mindennapi életét. Leszögezte, hogy az EU továbbra is Ukrajna és az ukrán nép mellett áll.

Emlékeztetett arra is, hogy az előző héten jóváhagyták a Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását az Ukrajnát támogató hitel keretében. Ugyanakkor hozzátette: „egyértelmű azonban, hogy ennél többre van szükség”

Mint közölte az EU kész a SAFE program fennmaradó forrásait egy új, közös európai uniós-ukrán védelmi program elindítására felhasználni. A cél egy európai lég- és rakétavédelmi rendszer közös kifejlesztése, amely a Freya közös ballisztikusrakéta-elhárító rendszerre épülne. Ez egyesítheti Ukrajna harctéri tapasztalatait és innovációs képességét Európa technológiai és ipari erejével

– tette hozzá.

Von der Leyen szerint az EU támogatása már túlmutat a védelmi kérdéseken, az EU idén eddig közel 15 milliárd eurót mozgósított Ukrajna számára, és további forrásokat is rendelkezésre bocsátanak.

A bizottság elnöke és Zelenszkij megvitatta az ukrán parlamentben szükséges reformokat is, amelyek végrehajtása további finanszírozás felszabadításához, valamint Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatának előmozdításához szükséges.

Ursula von der Leyen arról is tájékoztatott, hogy a jövő héten részt vesz az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, ahol arra ösztönzi majd Ukrajna szövetségeseit, hogy támogassák tovább az országot.

„Európa fokozza erőfeszítéseit. Most másoknak is fokozniuk kell a támogatásukat” – hívta fel a figyelmet a bizottság elnöke.

Nyitókép: Ursula von der Leyen Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →