ЄС виділить Україні 3,3 млрд євро: на що їх витратять

Урсула Фон дер Ляєн додала, що Євросоюз використає залишки коштів із програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів з Україною.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в п’ятницю, 18 вересня, Європейський Союз виділить Україні 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів, йдеться на сайті пресслужби Єврокомісії.

В заяві йдеться, що під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським очільниця Єврокомісії повідомила, що Україна отримає кошти, які потрібні на придбання ракет та дронів на тлі посилення російських атак по Києву.

Фон дер Ляєн додала, що Євросоюз використає залишки коштів із програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів з Україною.

„Це дозволить нам поєднати бойовий досвід та інновації України з технологічним і промисловим потенціалом Європи”, – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що головна мета нової співпраці – створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. В її основу покладуть спільну систему протидії балістичним ракетам Freya.

Примітно, що очільниця Єврокомісії також обговорила з президентом України реформи, які має затвердити Верховна Рада. Вони необхідні для розблокування подальшого фінансування та євроінтеграції України.

Фон дер Ляєн висловила солідарність із жителями Києва та всіх регіонів України, які потерпають від щоденних російських обстрілів.

Наступного тижня вона планує взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де виступить із закликом до союзників.

„Моє послання до друзів України в усьому світі буде простим: Європа посилює свої зусилля. Тепер й інші мають активізувати свою підтримку”, – заявила президентка ЄК.

UNIAN

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