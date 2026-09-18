Jézus-korabeli mikvét találtak Izraelben egy építkezésen

Jézus korából származó, mintegy kétezer évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban – jelentette az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA).

A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt, huszonöt tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kirjat Gat új, Kármé Gat nevű lakónegyedébe, és egy parkban állítják ki.

Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak, és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas daruval, gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. „Ha szétesik, elveszítettük a mikvét. Ezért minden részletet előre mérlegelni kell” – közölte az IAA vezető restaurátora, Ejal Kaho.

A mikve szokatlanul széles, közel négy méteres volt, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fedték be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását.

A mikvét átmenetileg a mintegy húsz percnyi távolságra fekvő Bét Guvrinben található raktárba szállították. A szállítás idejére a hatóságok lezárták az utakat a forgalom elől, és kísérőjárművek haladtak a hatalmas teherautó előtt és mögött.

A korábban ismeretlen zsidó települést, ahol a mikve állt, a jelek szerint az i. sz. II. században, a Bar Kohba-felkelés idején hagyták el. Mintegy 500 évvel később, a bizánci korban ismét benépesítették, feltehetően mások.

„Ezen a területen ez az első és eddig egyetlen ismert zsidó település” – közölték az ásatás vezetői, Elena Kogan-Zahavi, Majan Margulisz és Szira Lifsic. „A Júdeai-alföldön számos római kori zsidó település ismert, de a Júdeai-alföld és a Negev északi része közötti átmeneti vidéken eddig nem tudtunk ilyenről” – tették hozzá.

A mikve mellett a leletmentő ásatáson kőből készült edényeket is feltártak, amelyeket a zsidók széles körben használtak ebben az időben, mivel könnyű volt megőrizni kóserségüket, a zsidó vallási törvények szerint nem voltak kitéve rituális tisztátalanságnak.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció (Kétezer éves mikve a Siratófal előtti téren, a föld alatt (Fotó: Ari Levy, Israel Antiquities Authority)

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