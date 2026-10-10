Megkezdődött a 2026/2027-es tanév a 15 „GENIUS” Tehetségpontban

Kárpátalja.ma Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2026–2027-es tanévben is 15 Tehetségpontban folytatja tehetséggondozó munkáját, amelyek célja a tehetséges gyermekek támogatása az esélyegyenlőség jegyében.

TehetségpontTehetségpont helyszíneKoordinátor neveE-mail
AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János LíceumBenedek Imre[email protected]
BátyúiBátyúi LíceumTaranenkó Marianna[email protected]
BeregszásziII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési IntézeteBirtók Ferenc[email protected]
Beregszászi Horváth Anna GimnáziumHadnagy Krisztina[email protected]
Beregszászi Kossuth Lajos LíceumHorváth Zoltán[email protected]
KarácsfalvaiKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus LíceumMagyar Vita[email protected]
KisgejőciKisgejőci Egry Ferenc LíceumBogáthy Eleonóra[email protected]
KaszonyiKaszonyi Arany János LíceumJánosi Angéla[email protected]
MunkácsiMunkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc KözépiskolaBakos Erika[email protected]
NagyberegiNagyberegi Református LíceumTar Tímea[email protected]
NagydobronyiNagydobronyi LíceumMolnár Erzsébet[email protected]
PéterfalvaiPéterfalvai Magyar Tannyelvű  Református LíceumPáva Judit[email protected]
UngváriUngvári Dayka Gábor LíceumKulin Judit[email protected]; [email protected]
VáriVári II. Rákóczi Ferenc LíceumDebreceni Ilona[email protected]
ViskiKárpátaljai Magyar LíceumCzébely Ilona[email protected]

A foglalkozásokra 2026. augusztus 29. és 2026. október 1. között összesen 1286 gyermek regisztrált, 66 oktatási intézményből. 

S.sz.Tehetségpont neveJelentkezők létszáma
1.Aknaszlatinai33
2.Bátyúi93
3.Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete)14
4.Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)43
5.Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)41
6.Karácsfalvai146
7.Kisgejőci85
8.Kaszonyi109
9.Munkácsi104
10.Nagyberegi56
11.Nagydobronyi108
12.Péterfalvai201
13.Ungvári100
14.Vári75
15.Viski78
 Összesen:1286

A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:

S. sz.KorosztályTantárgyi bontásJelentkezők száma korcsoportonkéntJelentkezők száma tantárgyanként
1.3. osztályMatematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz136136
2.4. osztályMatematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz218218
3.5-6. osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)40275
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)114
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)42
Matematika-Informatika-Fizika171
4.7-8. osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)34851
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)73
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)120
Matematika-Informatika-Fizika104
5.9-10 osztályTörténelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)18237
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)39
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)76
Matematika-Informatika-Fizika30
Összesen:12861286

A foglalkozások 2026. október 17-én, november 7-én és november 21-én kerülnek megrendezésre. Kivételt képez Beregszász és Visk, ahol az első foglalkozásra október 10-én sor kerül.

A gyerekek étkeztetését, utaztatását, valamint a program teljes megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatja.

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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