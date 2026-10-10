Megkezdődött a 2026/2027-es tanév a 15 „GENIUS” Tehetségpontban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2026–2027-es tanévben is 15 Tehetségpontban folytatja tehetséggondozó munkáját, amelyek célja a tehetséges gyermekek támogatása az esélyegyenlőség jegyében.

A foglalkozásokra 2026. augusztus 29. és 2026. október 1. között összesen 1286 gyermek regisztrált, 66 oktatási intézményből.

S.sz. Tehetségpont neve Jelentkezők létszáma 1. Aknaszlatinai 33 2. Bátyúi 93 3. Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) 14 4. Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) 43 5. Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) 41 6. Karácsfalvai 146 7. Kisgejőci 85 8. Kaszonyi 109 9. Munkácsi 104 10. Nagyberegi 56 11. Nagydobronyi 108 12. Péterfalvai 201 13. Ungvári 100 14. Vári 75 15. Viski 78 Összesen: 1286

A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:

S. sz. Korosztály Tantárgyi bontás Jelentkezők száma korcsoportonként Jelentkezők száma tantárgyanként 1. 3. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 136 136 2. 4. osztály Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz 218 218 3. 5-6. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 402 75 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 114 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 42 Matematika-Informatika-Fizika 171 4. 7-8. osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 348 51 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 73 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 120 Matematika-Informatika-Fizika 104 5. 9-10 osztály Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) 182 37 Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) 39 Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) 76 Matematika-Informatika-Fizika 30 Összesen: 1286 1286

A foglalkozások 2026. október 17-én, november 7-én és november 21-én kerülnek megrendezésre. Kivételt képez Beregszász és Visk, ahol az első foglalkozásra október 10-én sor kerül.

A gyerekek étkeztetését, utaztatását, valamint a program teljes megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatja.

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →