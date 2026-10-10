Megkezdődött a 2026/2027-es tanév a 15 „GENIUS” Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2026–2027-es tanévben is 15 Tehetségpontban folytatja tehetséggondozó munkáját, amelyek célja a tehetséges gyermekek támogatása az esélyegyenlőség jegyében.
|Tehetségpont
|Tehetségpont helyszíne
|Koordinátor neve
|Aknaszlatinai
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|Benedek Imre
|[email protected]
|Bátyúi
|Bátyúi Líceum
|Taranenkó Marianna
|[email protected]
|Beregszászi
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete
|Birtók Ferenc
|[email protected]
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|Hadnagy Krisztina
|[email protected]
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Horváth Zoltán
|[email protected]
|Karácsfalvai
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|Magyar Vita
|[email protected]
|Kisgejőci
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|Bogáthy Eleonóra
|[email protected]
|Kaszonyi
|Kaszonyi Arany János Líceum
|Jánosi Angéla
|[email protected]
|Munkácsi
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|Bakos Erika
|[email protected]
|Nagyberegi
|Nagyberegi Református Líceum
|Tar Tímea
|[email protected]
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|Molnár Erzsébet
|[email protected]
|Péterfalvai
|Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
|Páva Judit
|[email protected]
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|Kulin Judit
|[email protected]; [email protected]
|Vári
|Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum
|Debreceni Ilona
|[email protected]
|Viski
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|Czébely Ilona
|[email protected]
A foglalkozásokra 2026. augusztus 29. és 2026. október 1. között összesen 1286 gyermek regisztrált, 66 oktatási intézményből.
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|Jelentkezők létszáma
|1.
|Aknaszlatinai
|33
|2.
|Bátyúi
|93
|3.
|Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|14
|4.
|Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)
|43
|5.
|Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)
|41
|6.
|Karácsfalvai
|146
|7.
|Kisgejőci
|85
|8.
|Kaszonyi
|109
|9.
|Munkácsi
|104
|10.
|Nagyberegi
|56
|11.
|Nagydobronyi
|108
|12.
|Péterfalvai
|201
|13.
|Ungvári
|100
|14.
|Vári
|75
|15.
|Viski
|78
|Összesen:
|1286
A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:
|S. sz.
|Korosztály
|Tantárgyi bontás
|Jelentkezők száma korcsoportonként
|Jelentkezők száma tantárgyanként
|1.
|3. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|136
|136
|2.
|4. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|218
|218
|3.
|5-6. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|402
|75
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|114
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|42
|Matematika-Informatika-Fizika
|171
|4.
|7-8. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|348
|51
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|73
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|120
|Matematika-Informatika-Fizika
|104
|5.
|9-10 osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|182
|37
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|39
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|76
|Matematika-Informatika-Fizika
|30
|Összesen:
|1286
|1286
A foglalkozások 2026. október 17-én, november 7-én és november 21-én kerülnek megrendezésre. Kivételt képez Beregszász és Visk, ahol az első foglalkozásra október 10-én sor kerül.
A gyerekek étkeztetését, utaztatását, valamint a program teljes megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alap támogatja.
Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója