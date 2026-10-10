Orosz támadásban halt meg egy kárpátaljai származású orvos Kijevben

Október 8-án, az ukrán fővárost ért orosz támadásban életét vesztette a 34 éves Sztella Bilasz, kárpátaljai származású onkológus, az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) orvosi karának egykori oktatója.

A nő munkába menet vesztette életét. A tragikus hírt az Ungvári Városi Tanács hivatalos oldalán közölte.

A városi tanács részvétét fejezte ki az elhunyt testvérének, Viktória Bilasznak, aki az ungvári városi tanácsnál dolgozik, valamint a család valamennyi tagjának.

Sztella Bilasz az UNE orvosi karán szerzett diplomát. Tanulmányai befejezése után az oktatást és az orvosi gyakorlatot is összehangolta, később azonban Kijevbe költözött, ahol onkológusként dolgozott.

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