Több mint két évig eltűntnek hitt katona halálhírét erősítették meg

Nagy Nikolett Háború

Több mint két évig eltűntként tartották nyilván Mihajlo Zsihorát – közölte a Tiszabogdányi kistérség a közösségi oldalán.

Az 58 éves védő személyazonosságát 2026. október 7-én hivatalosan is megállapították.

Mihajlo Petrovics Zsihora 1967. szeptember 21-én született. A katona hosszú ideig eltűntként szerepelt a nyilvántartásban.

A védő 2024. augusztus 16-án, harci feladat teljesítése közben esett el a Donyecki régióban található Novozselanne település közelében.

A gyászmenet érkezésének időpontjáról, valamint a temetés részleteiről később adnak tájékoztatást.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

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