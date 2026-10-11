Több mint két évig eltűntnek hitt katona halálhírét erősítették meg
Több mint két évig eltűntként tartották nyilván Mihajlo Zsihorát – közölte a Tiszabogdányi kistérség a közösségi oldalán.
Az 58 éves védő személyazonosságát 2026. október 7-én hivatalosan is megállapították.
Mihajlo Petrovics Zsihora 1967. szeptember 21-én született. A katona hosszú ideig eltűntként szerepelt a nyilvántartásban.
A védő 2024. augusztus 16-án, harci feladat teljesítése közben esett el a Donyecki régióban található Novozselanne település közelében.
A gyászmenet érkezésének időpontjáról, valamint a temetés részleteiről később adnak tájékoztatást.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →