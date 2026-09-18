8 szénhidrátforrás a testsúly csökkentéséhez

Sokan úgy gondolják, hogy a fogyás érdekében teljesen ki kell iktatni a szénhidrátokat az étrendből. A dietetikusok szerint azonban nem a szénhidrátok mennyisége, hanem azok minősége a döntő a fogyás sikeressége szempontjából. A megfelelő szénhidrátforrások ugyanis segíthetnek az éhség csökkentésében és a jóllakottság hosszabb fenntartásában, ezzel pedig mérséklődhet a teljes napi kalóriabevitel is.

A legjobb szénhidrátok fogyókúrához

A Healthline által megkérdezett dietetikus, Jared Meacham szerint érdemes a minimálisan feldolgozott, rostban gazdag szénhidrátokat előnyben részesíteni. A rostok ugyanis lassítják az emésztést, támogatják a bélrendszer egészségét, és hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet. Mutatjuk, melyik 8 szénhidrátforrást tartja a legjobbnak a szakértő.

Hüvelyesek: egyszerre tartalmaznak rostot és fehérjét, így sokáig jóllakottságot biztosítanak. Salátákban és egytálételként is jól működnek.

Burgonya: a főtt vagy sütőben sült burgonya meglepően laktató, miközben viszonylag alacsony kalóriatartalmú. Fontos azonban kerülni a bő olajban sült változatokat.

Zab: gazdag oldható rostokban, ezért ideális reggeli alapanyag. Görög joghurttal, túróval, magvakkal vagy gyümölcsökkel kombinálva kiegyensúlyozott és hosszan tartó energiát biztosít.

Teljes értékű gabonák: nemcsak szénhidrátot, hanem értékes rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaznak. Érdemes a finomított gabonákat ezekre cserélni.

Bogyós gyümölcsök: magas víztartalommal és kedvező tápanyag-összetétellel rendelkeznek. Édeskés ízük van, ennek ellenére nem növelik meg jelentősen a kalóriabevitelt.

Déli gyümölcsök: természetes rostforrások, emellett vitaminokat és ásványi anyagokat is biztosítanak. Egészséges nassolnivalók lehetnek.

Édesburgonya: egy tápanyagokban gazdag, laktató köret. A héjával együtt fogyasztva még több rosthoz és mikrotápanyaghoz juthatunk.

Pattogatott kukorica: a kevés zsiradékkal készített popcorn nagy térfogatú, mégis viszonylag alacsony kalóriatartalmú rágcsálnivaló.

A tudatos választás a kulcs

A sikeres testsúlycsökkentés nem feltétlenül a szénhidrátok száműzéséről szól. A rostban gazdag ételek segíthetnek az éhség kontrollálásában, a megfelelő tápanyagbevitel biztosításában és a fenntartható fogyás elérésében. A hangsúly tehát nem a szénhidrátok elhagyásán, hanem a tudatos választáson van.

Forrás: hazipatika.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →