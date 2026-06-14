Ittasan okozott balesetet egy autós Ungváron
Közlekedési balesethez riasztották az ungvári járőröket a Domonyai utcába, ahol egy személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát járműve felett, és több ütközést is okozott.
A rendőrség tájékoztatása szerint a Landwind típusú gépkocsi sofőrje először egy parkoló Kia személyautónak ütközött, majd letért az úttestről, és egy kerítésnek csapódott.
Az intézkedő rendőrök alkoholfogyasztásra utaló jeleket észleltek a járművezetőnél. A férfi beleegyezett az alkoholszondás vizsgálatba, amely 1,23 ezrelékes véralkoholszintet mutatott. Ez több mint hatszorosa a megengedett értéknek.
A sofőr ellen közlekedési baleset okozása, ittas járművezetés, valamint a szükséges okmányok hiánya miatt indítottak közigazgatási eljárást.
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