Hamilton első sikerét aratta a Ferrarival Barcelonában

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma–1-es Katalán Nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere.

A 41 éves kiválóság az idén először nyert, pályafutása során pedig ez már a 106. futamgyőzelme. Hamilton legutóbb a 2024-es Belga Nagydíjon diadalmaskodott, a Ferrari-csapat a 2024 októberében rendezett mexikói GP-n ünnepelhetett sikert ezt megelőzően.

Hamilton mögött George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, a vb-címvédő – szintén brit – Lando Norris (McLaren) pedig harmadikként.

Az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot.

A vb két hét múlva Ausztriában folytatódik.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: BBC

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