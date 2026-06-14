Hamilton első sikerét aratta a Ferrarival Barcelonában
A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma–1-es Katalán Nagydíjat Barcelonában, és a maranellói istálló pilótájaként ez volt az első sikere.
A 41 éves kiválóság az idén először nyert, pályafutása során pedig ez már a 106. futamgyőzelme. Hamilton legutóbb a 2024-es Belga Nagydíjon diadalmaskodott, a Ferrari-csapat a 2024 októberében rendezett mexikói GP-n ünnepelhetett sikert ezt megelőzően.
Hamilton mögött George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, a vb-címvédő – szintén brit – Lando Norris (McLaren) pedig harmadikként.
Az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot.
A vb két hét múlva Ausztriában folytatódik.
Az MTI cikke nyomán
Nyitókép: BBC
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