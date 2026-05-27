Zelenszkij a légvédelmi fegyverek hiányáról panaszkodott Trumpnak

Donald Trump amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben panaszkodott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a légvédelmi fegyverek hiányára – erősítette meg szerdán Dmitro Litvin, az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója, akit az Interfax Ukrajina idézett.

A Kyiv Independent című ukrán lap korábban arról cikkezett, hogy Zelenszkij levelében a légvédelmi eszközök egyre súlyosabb hiányára figyelmeztetett, különös tekintettel a rakétaelhárító rendszerekre.

„A rakétavédelmi légelhárító eszközök tekintetében szövetségeseinkre támaszkodunk” – olvasható a dokumentumban. „A ballisztikus rakéták elleni védelem kérdésében szinte csaknem kizárólagosan az Egyesült Államokra hagyatkozunk”

– áll a szövegben.

Litvin szerint Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövete küldte a leveleket a Fehér Háznak, Mike Johnsonnak, a képviselőház republikánus elnökének és a kongresszus más tagjainak.

A dokumentum a kijevi vezetés fegyverigényeit kielégíteni hivatott PURL fegyverbeszerzési programmal kapcsolatos nehézségek miatti növekvő ukrán aggodalmakat is tükrözi. A program lehetővé teszi európai NATO-tagállamoknak amerikai fegyverek vásárlását Ukrajna számára.

„A PURL program keretében történő szállítások üteme már nem felel meg a fenyegetés valós mértékének, amellyel szembesülni kényszerülünk” – írta Zelenszkij. „Segítségüket kérem Ukrajna légterének védelmében az orosz rakétáktól”

– tette hozzá.

„Az ukrán nép nevében tisztelettel kérem az Egyesült Államok elnökét és a kongresszust, hogy ne hagyjanak fel a támogatásukkal, és segítsenek biztosítani nekünk ezt az életbevágóan fontos védelmi eszközt (Patriot PAC-3 rakétákat és a kiegészítő rendszereket) az orosz terror ellen, hogy megállítsuk az orosz ballisztikus rakétákat és más rakétatámadásokat Oroszország felől” – hangsúlyozta.

