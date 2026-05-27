Lélegeztetőgépet kapott a Munkácsi Megyei Gyermekkórház

Mintegy 20 millió forint értékű lélegeztetőgéppel bővült a Munkácsi Megyei Gyermekkórház május 27-én. A gépet a magyarországi közmédia által szervezett Jónak lenni jó! karitatív kampányán összegyűlt pénzből vásárolta a KEGYES Jótékonysági Alapítvány.

Az alapítvány a Facebookon az eseményről. Bejegyzésükben hálás köszönetüket fejezték ki dr. Bíró Erzsébetnek, az egészségügyi intézmény egykori igazgatójának az ajánlásáért, valamint Siklósi Beatrixnak, aki a kampány lebonyolításáért felelt.

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében: ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti Isten«. Hálás szívvel, jókedvvel adtuk át ezt az adományt!”

– írták.

Ahogyan arról korábban hírt adtunk, több mint 440 millió forint gyűlt össze a közmédia jótékonysági kampányában. A Jónak lenni jó! idei kedvezményezettje a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány volt, amely évek óta támogatja Kárpátalja legkiszolgáltatottabb helyzetben élő gyermekeit és családjait.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →