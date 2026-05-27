Tehetségek mutatkoznak be Beregszászban

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a TehetségPaletta Programot.

A TehetségPaletta célja, hogy bemutatkozási, fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson a Kárpát-medence művészeti közösségei és alkotói számára. A program lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők szakmai tapasztalatokat szerezzenek, valamint szélesebb közönség előtt mutathassák be tehetségüket.

Idén ismét Beregszász ad otthont a program egyik területi bemutatójának, ahol a közönség számos tehetséges táncost, képzőművészt, énekest, kórust és népdalkört láthat majd.

A beregszászi területi bemutatót június 10-én rendezik meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.

Az esemény közép-európai idő szerint 13.00 órakor kezdődik.

A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet, és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst.

A területi bemutató különleges tétje, hogy itt dől el, kik képviselhetik majd Kárpátalját az októberben megrendezésre kerülő kecskeméti fesztiválon.

