Таланти представляють себе в Берегові

Громадська організація «Pro Cultura Subcarpathica» спільно з Інститутом національної культури цього року знову організовує програму «TehetségPaletta».

Мета програми «TehetségPaletta» — надати можливість для презентації, розвитку та налагодження контактів мистецьким спільнотам і митцям Карпатського басейну. Програма створює умови для того, щоб учасники могли здобути професійний досвід, а також представити свій талант ширшій аудиторії.

Цього року Берегове знову прийматиме один із регіональних показів програми, де глядачі зможуть побачити численних талановитих танцівників, художників, співаків, хорів та фольклорних ансамблів.

Берегівський регіональний показ відбудеться 10 червня в Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці ІІ.

Захід розпочнеться о 13:00 за центральноєвропейським часом (14:00 за київським часом).

Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож кожен охочий може завітати та переглянути виступи. Організатори щиро чекають на всіх зацікавлених, членів родин, родичів, друзів та знайомих.

Особливість регіонального показу полягає в тому, що саме тут вирішується, хто представлятиме Закарпаття на фестивалі, який відбудеться в жовтні в Кечкеметі.

Fotó: Pro Cultura Subcarpathica/2025.

