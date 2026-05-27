Az infláció növekedése és a mezőgazdasági termelési költségek emelkedése miatt tovább drágulhatnak az élelmiszerek Ukrajnában – erről beszélt Oleh Pendzin közgazdász az agronews.ua portálnak.

A szakértő szerint jelenleg nehéz pontos előrejelzést adni a hosszabb távú árváltozásokról, ugyanakkor a gazdasági és agrármutatók az alapvető élelmiszerek további drágulását vetítik előre.

Pendzin elmondta, hogy az ukrán pénzügyi intézmények már módosították korábbi inflációs előrejelzéseiket. Az Ukrán Nemzeti Bank az éves infláció várható mértékét 8,6%-ról 9,3%-ra emelte.

A helyzetet tovább nehezíti a 2026-os terméshozamokra vonatkozó előzetes prognózis is. A gazdasági minisztérium becslése szerint az idei termés mintegy 1%-kal lehet kisebb a tavalyinál.

A közgazdász szerint az egyik legfontosabb tényező a mezőgazdasági termelés költségeinek jelentős növekedése. Tájékoztatása alapján egy hektár termőföld megművelésének költsége körülbelül 40%-kal emelkedett.

Ez elsősorban a gabonaalapú termékek árának növekedését eredményezheti, amely maga után vonhatja a hús, a húskészítmények, a tej és a tejtermékek drágulását is. A szakértő szerint a burgonyatermés kedvező alakulása részben mérsékelheti az áremelkedést.

A logisztikai költségek, az üzemanyagárak és a mezőgazdasági kiadások növekedése miatt a pékáruk, a gabonafélék és az állattenyésztési termékek ára várhatóan tovább emelkedik Ukrajnában.

Forrás: agronews.ua

