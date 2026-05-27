Csernyihiv és Herszon megyéket támadták az oroszok

Az orosz hadsereg 163 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapások károkat okoztak az észak-ukrajnai Csernyihivben és környékén, civil infrastrukturális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 150 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 7 helyszínen 8 csapásmérő drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az orosz csapatok május 27-re virradóra tömeges támadást indítottak Csernyihiv ellen, amelynek következtében egy vállalat telephelyén károk keletkeztek

– tette közzé a különböző közösségi platformjain Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely katonai közigazgatásának vezetője, aki arról is beszámolt, hogy a városban 15 robbanás hallatszott.

Az Ukrinform hírügynökség Vjacseszlav Csausz Csernyihiv megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve közölte, hogy egy fafeldolgozó vállalatot, egy logisztikai céget és egy kritikus infrastrukturális létesítményt ért találat, továbbá károk keletkeztek egy raktárépületben, valamint több gépjárműben is. A megyevezető arról is tájékoztatott, hogy egy nappal korábban Sznovszk település közlekedési infrastruktúráját érte támadás, de az egyik drón a temetőben csapódott be, ahol két ember megsebesült.

A Herszon megyét szerda reggel ért dróncsapásokban három civil – egy 65 és egy 53 éves férfi, valamint egy 50 éves nő – sebesült meg, mindnyájukat kórházban ápolják – jelentette a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

MTI

