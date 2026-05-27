Sárga riasztás Kárpátalján: viharos szél, zivatarok és jégeső várható

A meteorológusok figyelmeztetést adtak ki Kárpátalja területére a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt. Az előrejelzések szerint a nap folyamán az ország nyugati részén, így Kárpátalja nagy részén is zivatarok alakulhatnak ki, emellett helyenként jégeső is előfordulhat.

A szakemberek szerint az északnyugati szél sebessége elérheti a 15–20 méter/másodpercet, ami jelentős széllökéseket eredményezhet. Egyes településeken 6–19 milliméter átmérőjű jégdarabok hullására is számítani lehet.

A várható időjárási helyzet miatt elsőfokú, sárga szintű veszélyjelzést adtak ki a térségre.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a vihar idején. Javasolják, hogy ne parkoljanak fák alá, kerüljék a reklámtáblák és villanyvezetékek közvetlen közelét, valamint lehetőség szerint tartózkodjanak fedett helyen a zivatarok idején.

