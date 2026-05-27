Közel 200 ezer naposcsibe érkezett Ukrajnába

Az Ukrán Állami Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint az Északi Régióközi Határállomási Főosztály állami ellenőrzést végzett azon naposbaromfi-szállítmányok esetében, amelyeket Magyarországról és Németországból importáltak Ukrajnába.

A közlemény szerint 2026. május 15. és 21. között a Boriszpil és Bila Cerkva határállomási ellenőrző részlegek vizsgálták meg a további tenyésztésre szánt naposcsibéket tartalmazó szállítmányokat.

Az ellenőrzések során összesen 199,6 ezer darab baromfi érkezett Ukrajnába Magyarországról és a Németországból.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a naposbaromfi importja esetében kötelező az állategészségügyi előírások betartása, valamint az állami ellenőrzési eljárások lefolytatása. Ezek az intézkedések azt szolgálják, hogy megelőzzék a veszélyes fertőző betegségek behurcolását, valamint fenntartsák az ország kedvező járványügyi helyzetét.

Az ellenőrzések eredményeként az állami állatorvosi felügyelők kiállították a szükséges kísérő dokumentumokat, így a szállítmányokat továbbíthatták azokba a gazdaságokba, ahol a baromfi megelőző karanténba kerül.

Kárpátalja.ma

