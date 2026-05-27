Május 31-én közös kerékpártúrát szerveznek Beregszászban. Az esemény célja az aktív életmód népszerűsítése, a közösségépítés és a jó hangulatú kikapcsolódás.

A rendezvény plakátja szerint a résztvevők a Széna (Szinna) téren, a Sörkert étterem mellett gyülekeznek majd.

A regisztráció közép-európai idő szerint 8.00 órakor kezdődik, míg a rajt 9.00 órakor lesz.

A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy csatlakozzon a közös tekeréshez, amely a sport és az egészséges életmód mellett lehetőséget kínál új ismeretségek kialakítására is.

A rendezvény fődíja egy kerékpár lesz.

A programot a Beregszászi Városi Tanács szervezi.

