Kárpátaljai sofőr szenvedett balesetet a Kijev–Csap autóúton

Közlekedési baleset történt június 15-én délután a Kijev–Csap főútvonalon, a Lembergi járásban található Vinnicski település közelében – a Lemberg megyei rendőrség sajtószolgálata a Facebookon.

Az előzetes információk szerint egy Mercedes-Benz Axor típusú teherautó és egy Nissan Qashqai személygépkocsi ütközött össze. Előbbit egy 38 éves Sztriji járási lakos, utóbbit egy 53 éves Lembergi járási lakos vezette. Az ütközés erejétől a személyautó tovább sodródott, majd nekiütközött egy Volvo FH típusú kamionnak, amelyet a 24 éves kárpátaljai sofőr vezetett.

A baleset következtében a Nissan 53 éves sofőrje sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították.

Az ügyben a hatóságok büntetőeljárást indítottak a közlekedésbiztonsági szabályok megsértése miatt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

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