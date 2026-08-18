Kárpátalja és Szatmár megye szorosabbra fűzi együttműködését

Kárpátalja és a romániai Szatmár megye a határon átnyúló együttműködés bővítésére törekszik. A partnerség keretében elsősorban gazdasági, közlekedési, mezőgazdasági és infrastrukturális projektek megvalósítását tervezik.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője romániai látogatása során találkozott Pataki Csabával, a Szatmár Megyei Tanács elnökével. A felek kétoldalú nyilatkozatot írtak alá, amelyben rögzítették együttműködési szándékukat a Kárpáti Integrációs Kezdeményezés keretében.

A megállapodás célja a határ menti régiók közötti kapcsolatok továbbfejlesztése, valamint új közös projektek megvalósítása. Kiemelt figyelmet fordítanak az Európai Unió pályázati forrásainak bevonására.

A tárgyalásokon a gazdasági együttműködés is fontos szerepet kapott. A felek szerint több lehetőséget kell teremteni a kárpátaljai és szatmári vállalkozók közvetlen kapcsolatfelvételére, közös beruházások megvalósítására, új piacok elérésére és a határ menti gazdasági együttműködés erősítésére.

Az agrárium területén elsősorban a juhászat fejlesztésében látnak lehetőséget. A két térséget közös hagyományok kötik össze, ezért a tapasztalatcsere és közös kezdeményezések megvalósítása is napirenden van.

A felek a közlekedési és logisztikai kapcsolatok fejlesztéséről is egyeztettek. Szóba került a vasúti összeköttetés bővítése, új közlekedési folyosók kialakítása, valamint a szatmárnémeti repülőtér jövőbeli logisztikai projektekben való hasznosítása.

Külön figyelmet fordítottak az ukrán–román határon új határátkelőhelyek megnyitásának lehetőségére is. A több határátkelő és a jobb közlekedési kapcsolatok nemcsak az emberek közlekedését könnyíthetik meg, hanem a kereskedelem, a logisztika, a turizmus és a határ menti települések fejlődését is elősegíthetik.

Miroszlav Bileckij hivatalos látogatásra hívta meg Pataki Csabát és Szatmár megye küldöttségét Kárpátaljára. A romániai partnereket szeptemberben a Kárpáti Integrációs Kezdeményezés első gazdasági csúcstalálkozóján is vendégül látják, amelyen a tervek szerint nyolc kárpáti ország képviselői, valamint több ország üzleti életének szereplői vesznek részt.

A carpathia.gov.ua nyomán

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →