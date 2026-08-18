В Україні збираються підвищити соцвиплати для двох категорій громадян

В Україні можуть переглянути розмір державної допомоги для дітей з інвалідністю та дорослих, які мають інвалідність з дитинства.

Зміни передбачає законопроєкт №14191, який 29 липня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував повторно розглянути у другому читанні.

Якщо парламент підтримає документ, а президент підпише його, розмір виплат має зрости. Законопроєкт передбачає нову базову величину – не менше 4 тисяч гривень. Вона не може бути меншою за розрахункову величину.

За словами заступниці міністра соціальної політики Людмили Шемелинець, у разі ухвалення змін:

дитина з інвалідністю отримуватиме щонайменше 8 тисяч гривень державної соціальної допомоги,

за потреби постійного догляду передбачатиметься додаткова надбавка такого самого розміру,

батьки або законні представники дітей з інвалідністю підгрупи А отримуватимуть надбавку на догляд незалежно від зазначеного у висновку.

Зміни також стосуватимуться повнолітніх людей з інвалідністю з дитинства. Для них пропонують встановити такі мінімальні розміри допомоги:

I група – 8 тисяч гривень,

II група – 4 тисячі гривень,

III група – 3 тисячі гривень.

Наразі законопроєкт має пройти повторний розгляд у другому читанні Верховною Радою.

pmg.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →