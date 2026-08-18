Emelnék a szociális támogatásokat Ukrajnában

Ukrajnában felülvizsgálhatják a fogyatékossággal élő gyermekek, valamint a gyermekkoruk óta fogyatékossággal élő felnőttek állami támogatásának összegét.

A változásokat a 14191-es számú törvényjavaslat tartalmazza, amelyet a parlament szociálpolitikai és veteránjogi bizottsága július 29-én második olvasatban történő ismételt megtárgyalásra javasolt.

Amennyiben a parlament elfogadja a dokumentumot, és azt az államfő is aláírja, akkor egy új, legalább 4000 hrivnyás alapösszeget vezetnének be.

A tervek szerint:

a fogyatékossággal élő gyermekek legalább 8000 hrivnya állami támogatást kapnának;

állami támogatást kapnának; állandó gondozási szükséglet esetén további, ugyanekkora összegű pótlék járna;

az A alkategóriába tartozó fogyatékossággal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői a gondozási pótlékot a szakvéleményben feltüntetettől függetlenül megkaphatnák.

A változások a gyermekkoruk óta fogyatékossággal élő felnőtteket is érintenék. Számukra a minimális támogatást az alábbiak szerint állapítanák meg:

I. csoport: 8000 hrivnya;

8000 hrivnya; II. csoport: 4000 hrivnya;

4000 hrivnya; III. csoport: 3000 hrivnya.

A törvényjavaslatról a Legfelső Tanácsnak még ismételten szavaznia kell második olvasatban.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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