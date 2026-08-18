Emelnék a szociális támogatásokat Ukrajnában
Ukrajnában felülvizsgálhatják a fogyatékossággal élő gyermekek, valamint a gyermekkoruk óta fogyatékossággal élő felnőttek állami támogatásának összegét.
A változásokat a 14191-es számú törvényjavaslat tartalmazza, amelyet a parlament szociálpolitikai és veteránjogi bizottsága július 29-én második olvasatban történő ismételt megtárgyalásra javasolt.
Amennyiben a parlament elfogadja a dokumentumot, és azt az államfő is aláírja, akkor egy új, legalább 4000 hrivnyás alapösszeget vezetnének be.
A tervek szerint:
- a fogyatékossággal élő gyermekek legalább 8000 hrivnya állami támogatást kapnának;
- állandó gondozási szükséglet esetén további, ugyanekkora összegű pótlék járna;
- az A alkategóriába tartozó fogyatékossággal élő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői a gondozási pótlékot a szakvéleményben feltüntetettől függetlenül megkaphatnák.
A változások a gyermekkoruk óta fogyatékossággal élő felnőtteket is érintenék. Számukra a minimális támogatást az alábbiak szerint állapítanák meg:
- I. csoport: 8000 hrivnya;
- II. csoport: 4000 hrivnya;
- III. csoport: 3000 hrivnya.
A törvényjavaslatról a Legfelső Tanácsnak még ismételten szavaznia kell második olvasatban.
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