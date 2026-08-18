Tűz pusztított egy lakóházban Királyházán
Tűz ütött ki egy lakóépületben éjszaka a beregszászi járási Királyházán (Korolevo) – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán augusztus 18-án.
A szomszédok vették észre, hogy lángok csaptak fel egy ház tetején, ezért azonnal értesítették a tűzoltókat.
A helyszínre a nagyszőlősi és a tiszaújlaki tűzoltók, valamint a helyi önkéntes tűzoltócsapat is kiérkezett. Ekkorra a lángok már elborították a lakóházat, valamint egy közelben lévő melléképületet is veszélyeztetett a tűz.
A lángok teljes eloltásához a tűzoltóknak kevesebb mint másfél órára volt szükségük. A tűz mintegy 60 négyzetméteren megrongálta a tetőszerkezetet és a háztartási ingóságokat.
A tűzoltóknak ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok az egész épületre, illetve a szomszédos melléképületre is átterjedjenek.
A tűz keletkezésének okát szakértők vizsgálják.
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