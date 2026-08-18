Tűzeset Tiszabökényben
Tűz keletkezett egy lakóház melléképületében a Tiszapéterfalvi kistérséghez tartozó Tiszabökényben, a Fő utcán. Az esetről augusztus 17-én, a kora esti órákban értesítették a tűzoltókat.
A tűz mintegy 70 négyzetméteren megrongálta a lakóház és a melléképület tetőszerkezetét, valamint a nyílászárókat – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ).
A tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Az oltásban három egység vett részt Tiszaújlakról, Nagyszőlősről és Tiszapéterfalváról.
(Kép: Illusztráció)
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