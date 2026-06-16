Trump szerint Oroszországnak meg kellene állapodnia Ukrajnával

Oroszországnak meg kellene állapodnia Ukrajnával – jelentette ki kedden Donald Trump amerikai elnök, jelezve, hogy mindent meg fog tenni ennek érdekében.

Az amerikai elnök erről a franciaországi Evianban hétfő este kezdődőtt G7-csúcstalálkozón beszélt, miután találkozott a francia elnökség által meghívott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Trump azt is közölte, hogy a nap folyamán újra találkozni fog ukrán kollégájával.

„Oroszországnak meg kellene állapodnia. Oroszország jelentős számú embert veszített el, akárcsak Ukrajna” a konfliktus több mint négy évvel ezelőtti kezdete óta

– mondta Trump.

Újságírói kérdésre az amerikai elnök elmondta, hogy az ukrán elnökkel „jó megbeszélése volt”. „Később még találkozom vele” – tette hozzá.

Az amerikai elnök elismerte, hogy az Egyesült Államok az utóbbi időben „Iránra összpontosított”, s jelezte, hogy mostantól Ukrajnával szeretne foglalkozni, nem gazdasági okokból, hanem az emberi veszteség miatt.

„Az egyetlen ok, amiért beleavatkozom, az az, hogy nem szeretem látni, ahogy havonta 25 ezer fiatal hal meg” – mondta Trump. „Minden hónapban 25 ezer ember hal meg, fiatalok, akik éppen csak hogy elkezdték az életüket. Elmennek a frontra, és ott megsemmisülnek, és Ukrajna is sok embert veszít”

– fogalmazott Trump.

A hét legfejlettebb ipari ország (G7) vezetői kedden délelőtt munkamegbeszélést tartottak az ukrajnai háborúról, amelyen jelen volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, akit Emmanuel Macron francia államfő hívott meg.

Az európaiak azt remélik, hogy a G7-csúcstalálkozón Donald Trumpot vissza tudják terelni egy kiegyensúlyozottabb, Ukrajnát támogató pozícióba, miközben a csúcs előtt az amerikai delegáció területi engedményeket fontolgatott Oroszország számára.

Forrás: MTI

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