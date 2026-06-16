Центри гандбольної майстерності «ГЕНІУС» оголошують набір на новий навчальний рік
Благодійний фонд «ГЕНІУС» у співпраці із Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракоці ІІ та Центром спортивної академії Федерації гандболу Угорщини, за підтримки Федерації гандболу Угорщини та уряду Угорщини, продовжить підготовку молодих талантів у Центрах гандбольної майстерності у 2026–2027 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності.
Старт програми підготовки заплановано на вересень 2026 року, і вона здійснюватиметься у 21 Центрі гандбольної майстерності:
|Н/п
|Найменування центру
|1.
|Солотвинський центр гандбольної майстерності
|2.
|Берегівський центр гандбольної майстерності № 1 (Гімназія імені Ганни Горват), (U8–9)
|3.
|Берегівський центр гандбольної майстерності № 2 (Ліцей імені Лайоша Кошута), (U10–11, U12–13, U14)
|4.
|Берегівський центр гандбольної майстерності № 3 (Фаховий коледж ЗУІ ім. Ф. Ракоці II), (U15, U16, U17+)
|5.
|Берегівський центр гандбольної майстерності № 4 (Ліцей імені Ілони Зріні)
|6.
|Чепівський центр гандбольної майстерності
|7.
|Чорнотисівський центр гандбольної майстерності
|8.
|Хустський центр гандбольної майстерності
|9.
|Коритнянський центр гандбольної майстерності
|10.
|Малодобронський центр гандбольної майстерності
|11.
|Малогеєвецький центр гандбольної майстерності
|12.
|Великоберезький центр гандбольної майстерності
|13.
|Великодобронський центр гандбольної майстерності
|14.
|Виноградівський центр гандбольної майстерності
|15.
|Неветленфолвівський центр гандбольної майстерності
|16.
|Пийтерфолвівський центр гандбольної майстерності
|17.
|Шишлівецький центр гандбольної майстерності
|18.
|Тячівський центр гандбольної майстерності
|19.
|Тисабикенський центр гандбольної майстерності
|20.
|Ужгородський центр гандбольної майстерності
|21.
|Вишківський центр гандбольної майстерності
Тренування проходитимуть у групах (хлопці, дівчата), з урахуванням вікових категорій:
|Вікова група
|Клас
|U8–9
|3–4 клас
|U10–11
|5–6 клас
|U12–13
|7–8 клас
|U14
|9 клас
|U15
|10 клас
|U16
|11 клас
|U17+
|Фаховий коледж
Заявку на участь у програмі можна подати виключно онлайн у період з 28 квітня по 10 серпня 2026 року за наступним посилання:
https://forms.gle/Xyi7fDfj2v6joQRX6
За більш детальною інформацією, просимо звертатися до співробітників Благодійного фонду «ГЕНІУС» у робочі дні з 09:00 до 18:00 (за к.ч) за наступною електронною адресою: [email protected]
Чекаємо всіх охочих!