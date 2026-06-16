Jelentkezési lehetőség a GENIUS Kézilabda Tehetségpontokba

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Magyar Kormány támogatásával a 2026-2027-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a Kézilabda Tehetségpontokban, melynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása.

A tehetséggondozó munka 2026 szeptemberétől folytatódik 21 Kézilabda Tehetségpontban:

S.sz Kézilabda Tehetségpont neve 1. Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont 2. Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9) 3. Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14) 4. Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+) 5. Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum) 6. Csepei Kézilabda Tehetségpont 7. Feketeardói Kézilabda Tehetségpont 8. Huszti Kézilabda Tehetségpont 9. Kereknyei Kézilabda Tehetségpont 10. Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont 11. Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont 12. Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont 13. Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont 14. Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont 15. Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont 16. Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont 17. Sislóci Kézilabda Tehetségpont 18. Técsői Kézilabda Tehetségpont 19. Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont 20. Ungvári Kézilabda Tehetségpont 21. Viski Kézilabda Tehetségpont

Az alábbi korcsoportokban várjuk a fiatal jelentkezőket (fiú, lány):

Korcsoport Osztály U8-9 3-4. osztály U10-11 5-6. osztály U12-13 7-8. osztály U14 9. osztály U15 10. osztály U16 11. osztály U17+ Szakgimnázium

Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. április 28. – augusztus 10. között az alábbi linkre kattintva: https://forms.gle/Xyi7fDfj2v6joQRX6

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között az alábbi e-mail címen: [email protected].

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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