Jelentkezési lehetőség a GENIUS Kézilabda Tehetségpontokba

Kárpátalja.ma Sport

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Magyar Kormány támogatásával a 2026-2027-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a Kézilabda Tehetségpontokban, melynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása.

A tehetséggondozó munka 2026 szeptemberétől folytatódik 21 Kézilabda Tehetségpontban:

S.szKézilabda Tehetségpont neve
1.Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont
2.Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9)
3.Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14)
4.Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+)
5.Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum)
6.Csepei Kézilabda Tehetségpont
7.Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
8.Huszti Kézilabda Tehetségpont
9.Kereknyei Kézilabda Tehetségpont
10.Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont
11.Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont
12.Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont
13.Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont
14.Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont
15.Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont
16.Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont
17.Sislóci Kézilabda Tehetségpont
18.Técsői Kézilabda Tehetségpont
19.Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
20.Ungvári Kézilabda Tehetségpont
21.Viski Kézilabda Tehetségpont

Az alábbi korcsoportokban várjuk a fiatal jelentkezőket (fiú, lány):

KorcsoportOsztály
U8-93-4. osztály
U10-115-6. osztály
U12-137-8. osztály
U149. osztály
U1510. osztály
U1611. osztály
U17+Szakgimnázium

Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. április 28. – augusztus 10. között  az alábbi linkre kattintva: https://forms.gle/Xyi7fDfj2v6joQRX6

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között az alábbi e-mail címen: [email protected].

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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