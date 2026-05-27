Jubileumi ünnepség a csetfalvi katolikus templomban

Negyed évszázaddal ezelőtt, 2001 pünkösdjén szentelték fel Csetfalván a helyi római katolikus és görögkatolikus közösség újonnan épült templomát, melynek titulusa a Szentlélek eljövetele lett.

A falu központjában emelt istenháza azóta szolgálja a településen élő katolikusokat. A szentelés 25. évfordulóján ünnepi szent liturgiában emlékeztek meg a templom építéséről és építtetőiről. A Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület és a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye számos papja vett részt az eseményen.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Teodor Macapula, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke, aki szentbeszédében hangsúlyozta, hogy az ember számára nagyon nehéz megérteni és ábrázolni a Szentháromságot, főként a Szentlelket. „Pedig a Szentháromságról szóló tanítás a hitünk alapja. Liturgikus szövegeink nagy része is a Szentháromság dicsőítésével kezdődik. De a Jóisten nem azt fogja számonkérni rajtunk, hogy megértettük-e a Szentháromság fogalmát, hanem azt, hogy megvalósítottuk-e azt a szeretetet, amelyet Ő nekünk megmutatott. A csetfalvi templom is Isten szeretetének megnyilvánulása. Egy hely, ahol megtanulunk szeretni. Különleges templom, hiszen különböző kultúrájú, nemzetiségű, élethelyzetű hívek használják, mégis egységet alkotnak az Isten iránti szeretetükben.”

A szent liturgia végén körmenetet tartottak, majd Papp Tihamér ferences rendi szerzetes – aki egykor részt vett a templom építésében – emlékezett vissza a 25 évvel korábbi eseményekre. Elmondta, hogy a csetfalvi római katolikus és görögkatolikus hívek 1997-ben határozták el, hogy templomot emelnek a településen.

Éveken át gyűjtötték a hozzávalókat, számtalan támogatást kaptak, hogy végül megépüljön az istenháza. 1998-ban és 2001-ben árvíz sújtotta Csetfalvát, újra kellett kezdeni a munkálatokat, de a hívek nem adták fel.

2001 pünkösdjén végül Majnek Antal munkácsi római katolikus püspök felszentelte a Krajcs János építész tervezte templomot.

A fa templombelső Matl Péter munkácsi szobrászművész munkája. Ő faragta meg az „Élet fája” című kompozíciót a templom hajójában, továbbá a szárnyasoltárt és a gyertyatartókat.

Demkó Ferenc magyar helynök, aki szintén ott volt az építés első részénél, az emberi élet szakaszaihoz hasonlította a csetfalvi katolikus közösség működését. Negyedévszázad alatt „felnőtt korba” lépett az egyházközség, életerős, jól működő lett, melynek a továbbiakban is érett közösségként kell folytatnia az útját.

A jubileumi ünnepség végén miroválást tartottak és szeretetlakomával vendégelték meg a környező településekről érkező zarándokokat.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

