Szigorúbb közlekedési rendszabályok lépnek életbe Bosznia-Hercegovinában

Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben szerdától Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik – közölte a Klix.ba szarajevói hírportál.

Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a „vakmerő vezetés” fogalmát Bosznia-Hercegovinában, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon-használatért, a biztonsági öv mellőzéséért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebességtúllépésekért kiszabható büntetések is.

Vakmerő vezetésnek minősül egyebek mellett a megengedett sebesség lakott területen belüli óránkénti több mint 40 kilométeres, illetve azon kívüli óránkénti több mint 60 kilométeres túllépése, a záróvonalon keresztüli előzés, valamint az 1,5 ezreléknél magasabb véralkoholszinttel vagy kábítószer hatása alatt történő vezetés. Ugyancsak ide sorolják azt az esetet, amikor a sofőr húsz percen belül többször is áthajt a piros jelzésen.

Az ilyen szabálysértésekért 2000-3000 konvertibilis márka közötti bírság, hat hónapos jogosítvány-bevonás és két büntetőpont járhat, emellett a hatóságok a jármű végleges elkobzásáról is dönthetnek. Amennyiben a vakmerő vezetés közlekedési balesetet okoz, a bírság összege 3000-5000 konvertibilis márkára emelkedhet, és a járművezetőt kilenc hónapra is eltilthatják a vezetéstől.

A rendőrség közölte: következetesen alkalmazni fogják az új szabályokat, különös figyelmet fordítva a visszaeső szabálysértőkre.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

