Egyedülálló módszerrel újult meg a Verke folyó egy szakasza a Beregszászi járásban

A Beregszászi járás egyik legfontosabb vízfolyása, a Verke folyó hosszú idő után ismét megújulásnak indult. A WWF–Ukrajna szakértői 2025 végén helyi vízügyi szakemberekkel és a térség közösségeivel együttműködve kísérleti helyreállítási projektet valósítottak meg, amelynek célja a vízhozam javítása, az eliszaposodás csökkentése és az ökológiai egyensúly helyreállítása volt.

A folyó állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen romlott: a lelassult vízmozgás vízminőségi problémákhoz vezetett, árvíz idején pedig az eliszaposodott meder nem tudta befogadni a megnövekedett vízmennyiséget, különösen Borzsova térségében. Száraz időszakokban ezzel szemben a vízszint kritikusan lecsökkent.

A 2025 novemberében és decemberében végzett munkálatok során a szakemberek a „minimális beavatkozás” elvét követték. A folyó mintegy három kilométeres szakaszán célzottan távolították el az iszapot, a törmeléket és az áramlást akadályozó nád- és gyékényállományt, miközben a természetes öntisztulási folyamatok erősítésére törekedtek.

„Nem egyszerűen egy csatornát alakítottunk ki, hanem a folyó természetes működésének helyreállítását tartottuk szem előtt” – hangsúlyozta Okszana Konovalenko, a WWF–Ukrajna vízügyi programjának vezetője.

A projekt várhatóan mintegy 30 ezer ember életminőségére lesz pozitív hatással a Beregszászi járásban. Beregszászon javulhat a szennyvíz hígulása, míg Borzsova, Bakta és Balazsér településeken stabilabb vízellátásra és kisebb árvízkockázatra számíthatnak.

A szakemberek szerint a meder helyreállítása csak az első lépés. A következő szakaszban a Nagyszőlősi Vízgazdálkodási Osztály a zsiliprendszer felújítását tervezi, miközben a WWF–Ukrajna 2026-ban monitoringvizsgálatokkal követi nyomon a folyó állapotát.

Kárpátalja.ma