Második világháborús lövedéket találtak az Ungvári járásban

Második világháborús tüzérségi lövedékre bukkantak helyi lakosok az ungvári járási Gálocson május 26-án – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a helyiek földművelés közben fedeztek fel egy robbanóanyagnak tűnő tárgyat, és azonnal jelentették az esetet.

A tűzszerészek a leletet egy 100 milliméteres tüzérségi lövedékként azonosították. A közelben más veszélyes tárgyat nem találtak.

A lőszert egy speciális gyakorlótérre szállították, ahol irányított detonációval megsemmisítették.

A DSZNSZ munkatársai arra kérik a megye lakosait, hogy amennyiben gyanús, lőszernek tűnő tárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es vagy a 102-es telefonszámot.

