Megnyitották Kijevben a fehérorosz demokratikus erők képviseletét

Kijevben szerdán ünnepélyesen megnyitották a fehéroroszországi demokratikus erők képviseletét – jelentette be honlapján Szvjatlana Cihanouszkaja, a fehérorosz ellenzék lengyelországi száműzetésben élő vezetője.

A misszió megnyitásán Cihanouszkaján kívül részt vett a fehérorosz ellenzék több más vezetője, valamint az ukrán külügyminisztérium képviselői, közöttük Jevhen Perebijnisz ukrán külügyminiszter-helyettes.

A misszió megnyitása fontos lépés az Ukrajna és a fehérorosz demokratikus ellenzék közötti rendszeresebb együttműködés szempontjából.

Segít kapcsolatot tartani az ukrán intézményekkel, az Ukrajnában élő fehéroroszokat érintő kérdésekkel kapcsolatos munkában, közös kezdeményezéseket kialakítani és megerősíteni az ukrán-fehérorosz párbeszédet

– olvasható a közleményben.

A dokumentum szerint Cihanouszkaja hangsúlyozta, hogy „többet kell tenniük Ukrajna megsegítésére minden lehetséges módon: információkkal, a fehérorosz önkéntesek támogatásával, az ukrán intézményekkel történő együttműködéssel és az Ukrajnában élő fehéroroszokkal való kapcsolattartással”.

Az ellenzéki vezető kiemelte: a misszió megnyitásával ezt a munkát akarták kitartóbbá és érzékelhetőbbé tenni.

Cihanouszkaja kedden az Európai Unió kijevi nagykövetsége támogatásával találkozott az ukrán fővárosban az Európai Unió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ukrajna más partnereinek több mint húsz nagykövetével és képviselőjével, valamint fogadta őt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: shelter.in.ua

