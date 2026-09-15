Zelenszkij: Oroszország nem hagy fel az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal

Oroszország továbbra sem hagy fel az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal, miközben az ukrán erők is folytatják csapásaikat azokra a vállalatokra, amelyek az agresszor állam hadiipari komplexumát látják el – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Facebookon.

„Új adatok érkeztek védelmi erőinktől az oroszországi szizranyi olajfinomító elleni csapásról, emellett találat ért Taganrogban egy dróngyártó vállalatot, valamint egy drónok előkészítésére és indítására szolgáló létesítményt Orjol megyében. A Fekete-tengeren is voltak találatok” – írta bejegyzésében az államfő.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt állította: Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem mérnek csapásokat egymás energetikai létesítményeire – idézte fel az Ukrajinszka Pravda hírportál. Zelenszkij – erre reagálva – kijelentette, hogy Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország sem támadja az ukrán energetikai létesítményeket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszerszállítást.

Az ukrán elnök bejegyzésében kitért arra, hogy az Egyesült Államok hétfőn az orosz VTB Bankkal szemben újabb szankciókat vetett ki, amit Zelenszkij fontos lépésnek minősített.

„Ez egy orosz állami hátterű, rendszerszinten jelentős bank, amely fontos szerepet játszik az orosz háború támogatására, illetve Oroszország és az iráni rezsim közötti kapcsolatok támogatására szolgáló konstrukciókban. Minden ilyen, a béke ellenében működő konstrukciót valóban fel kell számolni. Köszönöm partnereinknek ezt a hasznos lépést!” – írta az államfő.

Egy másik bejegyzésében Zelenszkij beszámolt arról, hogy Jevhenyij Hmara védelmi miniszter és Mihajlo Drapatij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka beszámolt neki az orosz sugárhajtású drónok elleni védekezést szolgáló legújabb fejlesztésekről.

Szavai szerint a beszámolók keretében megvitatták azokat a lépéseket is, amelyek felgyorsíthatják az eredmények elérését. „A munka pénzügyi alapját biztosítottuk” – hangsúlyozta az elnök.

Zelenszkij hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy már F-16-os vadászgépeket is bevetettek sugárhajtású drónok lelövésére. Korábban pedig közölte, hogy jelenleg 67 olyan vállalat működik Ukrajnában, amely sugárhajtású drónok elleni eszközökön dolgozik, és három-öt vállalat már bizonyos eredményeket is felmutatott.

Forrás: MTI

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