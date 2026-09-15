Kiadták a román hatóságok Rahó volt polgármesterét

Romániából átadták az ukrán hatóságoknak Rahó volt polgármesterét, akit költségvetési pénzek elsikkasztásával és hamis hivatalos dokumentumok kiállításával gyanúsítanak – közölte az Ukrán Nemzeti Rendőrség.

A kárpátaljai rendőrök a megyei ügyészséggel közösen derítették fel a feltételezett költségvetési visszaélést. A gyanúsított az érintett időszakban polgármesterként olyan dokumentumokat írt alá, amelyek alapján egy rehabilitációs és egészségügyi központ új épületének kivitelezési munkálatait teljes egészében elvégezték.

A hatóságok szerint azonban a ténylegesen elvégzett munkák mennyiségét és értékét is jelentősen felülbecsülték.

A rendőrség 2023 júliusában távollétében közölte vele a gyanút, mivel külföldi kiküldetésre utazott, ahonnan nem tért vissza Ukrajnába. A volt polgármestert sikkasztással, hivatali helyzetével visszaélve elkövetett vagyon elleni bűncselekménnyel, valamint okirathamisítással vádolják.

Később az Interpol nemzetközi körözési listájára is felkerült. 2025 végén Csehországban elfogták, és megtiltották számára az ország elhagyását. A gyanúsított mégis Romániába távozott, ahol a helyi rendőrség szintén őrizetbe vette.

A férfit a Tereblecse és Szeretvásár közötti Porubne nemzetközi határátkelőhelyen adták át az ukrán hatóságoknak szeptember 10-én. Bírósági végzés alapján őrizetbe vették, majd előzetes letartóztatásba helyezték, amelyből 332 800 hrivnya óvadék ellenében szabadulhat.

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