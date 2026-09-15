Finnország 290 millió eurós katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának

Finnország 290 millió euró értékű, 34. katonai segélycsomagját küldi Ukrajnának – közölte a finn védelmi minisztérium.

Antti Häkkänen finn védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy Finnország továbbra is támogatja az Oroszország agressziója ellen védekező Ukrajnát. Mint fogalmazott, a háború kezdete óta az ország Ukrajna szükségleteihez igazodó katonai támogatást biztosított.

A mostani csomag olyan felszereléseket tartalmaz, amelyekre Ukrajnának sürgősen szüksége van. Értékét tekintve ez Finnország eddigi második legnagyobb katonai segélycsomagja.

A támogatás egy részét a finn fegyveres erők készleteiből biztosítják, emellett Finnország saját védelmi iparától is vásárolt olyan eszközöket Ukrajna számára, amelyek bekerültek a mostani csomagba. Häkkänen szerint ez egyúttal a finn védelmi ipar kapacitásainak erősítéséhez is hozzájárul.

Finnország eddig összesen mintegy 3,6 milliárd euró értékű védelmi felszerelést biztosított Ukrajnának.

A finn védelmi minisztérium közlése szerint a segélycsomag pontos tartalmáról, a szállítás módjáról és ütemezéséről operatív okokból nem közölnek további részleteket.

A támogatásról szóló döntés meghozatalakor egyaránt figyelembe vették Ukrajna szükségleteit és a finn fegyveres erők rendelkezésére álló erőforrásokat.

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