Könyvajánló: Mint teknős a páncélt

A szorongó, magányos Z generáció hangja. Látják a bajt, és nem tudnak mit kezdeni vele. Akárcsak az előttük járó nemzedékek. Rovatunkban Lévai Aliz Mária első kötetét ajánljuk.

A bótrágyi költő a kárpátaljai irodalom jelenleg legfiatalabb elsőkötetese. A Mint teknős a páncélt 2024-ben jelent meg az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Enumeráció-sorozatának 35. darabjaként. A 77 oldalas könyv az INRI című kezdővers után három ciklusban mintegy 57 alkotást tartalmaz.

„Lévai Aliz Mária kötete a szorongás, az erőszakba ágyazott világ, az otthontalanság érzetének lírája. És bár a 21. század ismert érzelmi sivatagát körvonalazza, ahol az elmagányosodás az anyaméhben kezdődik, meghökkentő nyíltsága mégis arcul üt”

– írta Rózsássy Barbara, aki a szerző mentora volt korábban. Rózsássy „vérbeli Z generációs debütálásként” jellemezte a kiadványt.

Izgalmas a könyv címválasztása: a teknőst a páncélja egyszerre védi és láncolja otthonához. Bárhová megy, mindig a házában van, de igazából sehol sincs otthon. Ha megtámadják, azonnal visszahúzódhat. A páncél jól szimbolizálja a magányt, hiszen nem lehet bejutni mögé, így oltalmaz, de ki is zár – a jót és a rosszat egyaránt. Csillag István borítója híven tükrözi a versek szorongással teli atmoszféráját. A sejtelmes háttérből ujjlenyomat és egy teknőspáncél emelkedik ki, utóbbiban egy magzatpózban összegörnyedt ember sziluettje sejlik fel. A sötétben tapogatózást adja át a kötet mottója is, amely Karinthy Frigyes egyik kérdése az Utazás a koponyám körül c. regényéből: „Ki az a magam és hol találom meg a sok közül, akiket itt vagy ott felfedezek, miről ismerem meg?”

A versek súlyos témákat boncolgatnak – családon belüli problémák, erőszak, haldoklás, gyász, elhidegülés –, ám ezeket a szörnyűségeket a lehető legesztétikusabb módon jeleníti meg.

A témaválasztásai kapcsán sokszor felmerül – ahogyan más fiatal szerzőnél –, hogy életrajzi ihletésű alkotások-e a versek. Egy korábbi interjúban a fiatal költő elmondta, hogy teljes mértékben azonosítják az alkotásaival. „Az igaz, hogy mindig van benne a saját életemből egy kicsi, ami elindítja a verset, aztán különböző szerepeket hozok be, és szerepversekké alakul az egész” – olvasható a kvit.hu-n megjelent tavalyi interjújában.

A Mint teknős a páncélt Lévai Aliz Mária korosztályának tükre. A belső terekben zajló kegyetlenségek lenyomata. A verseket olvasva egyszerre fog el a kényelmetlenség és a szép érzése. Ez a kettősség pedig erős debütálást eredményezett.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma