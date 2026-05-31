Guinness-világrekord részesei voltak a Salánki Laptarózsa citerásai

Különleges és emlékezetes esemény részesei voltak a Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes tagjai 2026. május 30-án a budai vár Oroszlános udvarában, ahol sikeresen felállították a „Legnagyobb Citeraegyüttes” Guinness-világrekordját. A rangos kulturális eseményen az együttes öt tagja képviselte Salánkot és a kárpátaljai magyarságot, méltó módon hozzájárulva a történelmi jelentőségű sikerhez.

A rekordkísérlet célja a magyar népzenei hagyományok népszerűsítése és a citera, mint egyik legjellegzetesebb magyar népi hangszer értékeinek bemutatása volt. Az ország különböző vidékeiről, valamint a határon túli magyar közösségekből érkező zenészek közösen szólaltatták meg hangszerüket, bizonyítva, hogy a népzene ma is élő és összekötő erő a magyarság körében.

A rekordkísérlet során összesen 688 citerás játszott együtt szatmári népdalokat,

amellyel sikerült felállítani a „Legnagyobb Citeraegyüttes” Guinness-világrekordját. A több száz hangszer egyszerre felcsendülő hangja felemelő élményt nyújtott a résztvevőknek és a közönségnek egyaránt. A történelmi esemény nem csupán egy rekordkísérlet volt, hanem a magyar népzene, a hagyományőrzés és a nemzeti összetartozás ünnepe is.

A Salánki Laptarózsa citera és énekegyüttes jelenleg kilenc tagot számlál, közülük öten vettek részt a rekordkísérleten: Csehily Sára, Csehily János, Sebestyén Dorka, Sebestyén Patrik és Csirpák Anna.

Az együttes felkészítő tanára Csehily Mária, aki évek óta nagy odaadással és szakmai elhivatottsággal vezeti a fiatalokat a népzene világában. Munkájának köszönhetően a csoport rendszeresen képviseli Salánkot és a kárpátaljai magyarságot különböző kulturális rendezvényeken, fesztiválokon és találkozókon.

A rekordkísérlet megálmodója és főszervezője Trencsényi Tímea volt, a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület művészeti vezetője.

Hosszú évek óta elkötelezetten dolgozik a magyar népzenei hagyományok ápolásán és népszerűsítésén. Meggyőződése, hogy a magyar kultúra értékei nemcsak megőrizhetők, hanem nemzetközi szinten is képesek közösségeket megszólítani és inspirálni. A mostani Guinness-világrekord ezt a gondolatot is megerősítette, hiszen a rendezvény a Kárpát-medence számos pontjáról érkező zenészeket fogott össze egy közös cél érdekében.

A Budai Vár történelmi környezete méltó helyszínt biztosított annak a különleges pillanatnak, amikor több száz citerás egyszerre szólaltatta meg hangszerét.

A közösen előadott dallamok nemcsak a magyar népzene gazdagságát mutatták be, hanem azt is, hogy a hagyományok tisztelete ma is képes összekötni generációkat és közösségeket.

A salánki citerások számára a budapesti szereplés egyszerre jelentett megtiszteltetést, szakmai tapasztalatot és felejthetetlen közösségi élményt. Büszkék lehetnek arra, hogy részesei lehettek egy olyan kulturális eseménynek, amely nemcsak a Guinness-rekordok könyvébe írta be magát, hanem a magyar népzene történetének is fontos állomásává vált.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma

