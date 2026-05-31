Lévai Aliz Mária: Lakhatási viszonyok

A lakás először idegen test.

Sehogy sem illünk össze,

a sarkakban ott ül a csend,

minden új lakóval újra

meg kell tanulnia létezni.

A dobozok hetekig bontatlanul állnak,

mintha azt várnák,

meggondoljuk magunkat,

és továbbállunk.

A szomszéd minden éjjel

a parkettát kaparja,

alulról próbálja

kifordítani az időt.

A falak zajjal telnek meg,

a fürdőszobatükörben

ujjlenyomatunk párája.

Mire észrevesszük,

már nem a lakást béreljük,

hanem az életünket benne.

Forrás: naputonline.hu

