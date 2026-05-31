Lévai Aliz Mária: Lakhatási viszonyok
A lakás először idegen test.
Sehogy sem illünk össze,
a sarkakban ott ül a csend,
minden új lakóval újra
meg kell tanulnia létezni.
A dobozok hetekig bontatlanul állnak,
mintha azt várnák,
meggondoljuk magunkat,
és továbbállunk.
A szomszéd minden éjjel
a parkettát kaparja,
alulról próbálja
kifordítani az időt.
A falak zajjal telnek meg,
a fürdőszobatükörben
ujjlenyomatunk párája.
Mire észrevesszük,
már nem a lakást béreljük,
hanem az életünket benne.
Forrás: naputonline.hu
