Zelenszkij: Közel 4000 légi támadóeszközt indított a héten az orosz hadsereg

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán ismertette az elmúlt hét orosz légitámadásainak számadatait. A megszálló hadsereg hétfő óta több mint 2300 támadó drónt, közel 1560 irányított légibombát és 108 különféle típusú rakétát indított ukrajnai célpontok ellen.

Az államfő hozzátette, hogy a támadások a polgári infrastruktúra, azaz többségében lakóházak és az elektromos hálózat ellen irányultak.

Zelenszkij hangsúlyozta: az állami intézmények minden nap az orosz terror elleni hathatós védelem megszervezésén dolgoznak.

A tegnapi nap fontos eredményeként értékelte, hogy Ukrajna egy IRIS–T rakétatípushoz való kilövőegységet kapott Németországtól. Az elnök köszönetét fejezte ki a partnereknek, jelezve, hogy a légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták szállítása továbbra is égetően fontos kérdés.

A héten továbbá megállapodás született Svédországgal is. A skandináv állam egy új támogatási csomag keretében Gripen vadászgépeket küld az ukrán légierő megerősítése céljából.

„Az erős légvédelem nagyobb védelmet nyújthat népünknek, és megfoszthatja Oroszországot utolsó előnyétől”

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Az elnök köszönetet mondott az Ukrajnát támogató partnereknek, külön méltatva a PURL-programhoz hozzájáruló újabb országokat.

