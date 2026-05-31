Meteor robbant fel az Egyesült Államok északkeleti része felett

Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a Föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés.

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) tájékoztatása szerint a tűzgömb Massachusetts északkeleti része és New Hampshire délkeleti térsége felett keletkezett helyi idő szerint szombat délután. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant.

A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanóerejének felelt meg.

A NASA felidézte, hogy 2013-ban az oroszországi Cseljabinszk felett felrobbant meteor robbanóereje mintegy 440 ezer tonna TNT-nek felelt meg. A lökéshullám következtében akkor több mint 1600 ember sérült meg.

A hangos dörrenéseket Massachusetts, Rhode Island és New Hampshire számos településén hallották. Több helyi lakos arról számolt be a közösségi médiában, hogy a robbanás ereje miatt megremegtek az épületek.

Massachusetts hatóságai több bejelentést kaptak a robbanásszerű hangról és a talaj enyhe remegéséről, ugyanakkor sem rendőrségi, sem tűzoltósági beavatkozást igénylő vészhelyzetet nem észleltek, és nem merült fel közbiztonsági fenyegetés.

Az amerikai földtani intézet (USGS) szerint számos lakossági jelentés érkezett a rengésszerű jelenségről, azonban a szeizmográfok nem rögzítettek földrengést. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) egyik meteorológiai műholdja ugyanakkor fényfelvillanást észlelt Boston térsége felett, ami alátámasztja a meteorhipotézist.

Az Amerikai Meteorit Társaság (American Meteor Society) szerint

a jelenséget valószínűleg egy körülbelül 90 centiméter átmérőjű meteor okozta, amely a New Hampshire és Massachusetts közötti térség felett lépett be a légkörbe, és hangrobbanást idézett elő.

Szakértők szerint a meteor nagy valószínűséggel teljes egészében megsemmisült a légkörben. Ha maradtak is fenn törmelékdarabok, azok feltehetően az Atlanti-óceánba hullottak.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció, narvikk/Getty Images/iStockphoto

