Öt napot töltött egy akna mélyén egy férfi Csernyivciben

Különös mentési akcióról számolt be a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Csernyivci megyei központja. A tűzoltók egy járókelőtől kaptak hívást, aki segélykiáltásokat hallott a megyeközpont külterületén.

A helyszínre érkező egység egy férfit talált egy gyűjtőaknában. A szerencsétlenül járt fiatalember elmondása szerint véletlenül beleesett a három méter mély gödörbe, melyről hiányzott az aknafedél. Nem tudott kimászni, így öt napot töltött odalent élelem és víz nélkül.

A tűzoltók kihúzták és a mentők gondjaira bízták az 1993-ban született férfit, akit azóta kórházban ápolnak.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →